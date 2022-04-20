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    Orhan Pamuk İspanyollara Türkiye'yi şikayet etti

    Orhan Pamuk İspanyollara Türkiye'yi şikayet etti

    Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerde başarısını kabul eden Orhan Pamuk, Türkiye'nin önce içerde barışı sağlaması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:57
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    İspanya'da bulunan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Başkent Madrid'de Matadero Madrid Edebi Sohbetler programına katıldı.

    Pamuk burada Ukrayna-Rusya savaşı ve bu bağlamda Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Türkiye, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde başarılı oldu"

    Pamuk'un katıldığı söyleşiyi El Mundo sayfasına taşıdı.

    Mundo'nun haberine göre Yazar Pamuk, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde Türkiye'nin başarılı bir dönem geçirdiğini kabul etti.

    Pamuk diplomaside Türkiye'nin arabulucu rolündeki başarısının yanında kendi içindeki sorunları çözmesinin daha önemli olduğunu söyledi.

    "Türkiye önce kendine barış getirsin"

    Pamuk, "Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine barışı ve demokrasiyi kendine vermekle başlaması gerekir." dedi.

    Pamuk, katılımcılara röportajlarında sıklıkla siyasi sorulara yanıt verdiği için birçok kez başının derde girdiğini ve Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını söyledi.

    Orhan Pamuk İspanyollara Türkiye yi şikayet etti #1


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