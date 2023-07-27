Orman Genel Müdürlüğü'nden paylaşım: Karşı ateş nedir? Karşı ateş tekniği, önemli ve kontrollü bir yangın yöntemi… Yerinde yapıldığında çok etkili bir teknik olan “karşı ateş”, uzmanlar tarafından büyük ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınlarında uygulanıyor. Orman yangınlarının arttığı süreçte merak edilen yöntem ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden bir paylaşım geldi.

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Türkiye’de hava sıcaklıkları arttı, orman yangınları başladı.

Alevlere karşı etkin bir mücadele verilirken, özellikle işin uzmanlarının ne yaptığı merak konusu oldu.

Karşı ateş tekniği

Ciğerlerimizi yakan yangınlara karşı “karşı ateş” tekniğini kullanan uzmanlar, bunun önemini sık sık anlatıyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nden de konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

“Zaman zaman Yeşil Vatan'ı alevlerden kurtarmak için başvurduğumuz karşı ateş nedir? Hangi koşullarda uygulanır? Amacı nedir? Gelin videoya birlikte göz atalım” notuyla yapılan paylaşımda, tekniğin her bir detayı anlatıldı.

'Yangına karşı yangın kullanmak'

Yangını söndürmek için yangını kullanma metodu olan “karşı ateş”, büyük ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınlarında uygulanıyor.

Karşı ateşin amacı, hızla ilerleyen yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltarak veya tamamen yok ederek yangını kontrol altına almak…

En basit tanımıyla “karşı ateş”, yangına karşı yangın kullanmak.

Nasıl uygulanıyor?

Kontrollü ve yerinde yapıldığında çok etkili bir teknik olan “karşı ateş”, şöyle uygulanıyor:

- Tutuşturma işlemi öncesinde rüzgara paralel olacak şekilde bir emniyet yolu oluşturuluyor.

- Bu yol boyunca da tutuşturma işlemi gerçekleştiriliyor.

- Böylece diğer yönden gelen yangın bu hat boyunca yavaşlıyor ve sıçrama önleniyor.