Orman yangını gönüllüsü nasıl olunur? e-Devlet orman yangınına müdahale gönüllüsü başvuru ekranı

Bakan Pakdemirli, vatandaşların e-devlet üzerinden ya il müdürlüklerine gelerek başvuru ile orman gönüllüsü olabileceğini açıkladı. Peki orman yangını gönüllüsü nasıl olunur? İşte başvuru ekranı...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 ilde yangınların devam ettiğini açıkladı.

Pakdemirli, "Muğla'nın Milas, Köyceğiz ilçesi ve Aydın'ın Bozdağan ilçesinde yangın devam ediyor" bildisini paylaşırken, vatandaşların e-devlet üzerinden ya il müdürlüklerine gelerek başvuru ile orman gönüllüsü olabileceğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, "Orman yangınına müdahale gönüllüsü nasıl olunur?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Peki orman yangını gönüllüsü nasıl olunur? İşte e-Devlet orman yangınına müdahale gönüllüsü başvuru ekranı...

ORMAN YANGINI GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

Orman yangınlarını söndürmede il müdürlükleri hem de e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak gönüllü olunabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında basın açıklaması yaptı.

Orman yangınlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Orman yangınlarına gönüllü müdahale etmek isteyen vatandaşlarımız kendi resmi sitemiz, il ve ilçe hizmet binalarımız ve E- Devlet üzerinden başvursunlar." dedi.





GÖNÜLLÜLERİN EĞİTİMLERİ FAYDALI OLDU

Orman yangınlarında aktif rol oynayan gönüllüler için eğitimlerin artırılacağını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Orman yangınlarına gönüllü müdahale etmek isteyen vatandaşlarımız kendi resmi sitemiz, il ve ilçe hizmet binalarımız ve E- Devlet üzerinden başvursunlar. Yangınlarla mücadelede seferberlik halindeyiz. Şu ana kadar 13 bin 339 kişiye, yangın müdahale eğitimleri verildi. Bu gönüllülerin çoğunluğu ülke genelinde yangınlara güvenlikleri ön planda şekilde müdahaleye destek verdi. Son 13 günde 476 cephede alevlerle savaş verdik, vermeye devam edeceğiz. 16 tanesi büyük, 206 tanesi kırsal tarım alanlarında yangın çıktı. Hava kara ekipleri bu yangınlarda ciddi koordinasyon sağladı. Yanan orman alanlarımızın tekrar ağaçlandırılması için bilimsel çalışmalarımız sürmektedir. Sivil yangın müdahale ekipleri için eğitimlerimizi daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.