Orman yangınları, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor

orman yangınlarının bulaşıcı hastalıkları tetiklediği ve bu hastalıkların bölgeler arasında taşınmasını kolaylaştırdığı ortaya çıktı.

ABD’li bilim insanları, orman yangınlarından çıkan dumanın yarattığı bulaşıcı hastalık tehdidini ortaya koydu.

900'DEN FAZLA BAKTERİ VE 100 MANTAR TÜRÜ

Dumandaki mikropları yakalamak için yeni teknikler kullanan araştırmacılar, havada yayılabilen 900'den fazla farklı bakteri ve yaklaşık 100 mantar türü buldu.

Science dergisinde yayımlanan çalışmayı yöneten Idaho Üniversitesi'nden Dr. Leda Kobziar, "Şimdiye kadar yapılmış çok az çalışmada bulduğumuz mikrop çeşitliliği etkileyici. Bu taksonlar (canlı organizma grupları) yangından önce aynı konumdaki dumanlı olmayan havada bulunmadı. Bu da yanmadan kaynaklanan duman ve rüzgarların mikropları uzak bölgelere taşıyabileceğini kanıtlıyor" ifadeleri kullandı.

DUMAN, ÇOK SAYIDA BAKTERİYİ TAŞIYABİLİYOR

Bilim insanları, toprakta yer alan mikroorganizmaların dumandaki partikül maddeyi hızlandırdığını belirterek, yangınların 300 metre yukarısında bol miktarda bakteri bulduklarını ve bunların yüzde 60’ının canlı olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, araştırmacılar dumanda çok sayıda bakteri bulunduğunu ve uzun süre hayatta kalabileceğini kanıtlamış olsalar da, asıl sorunu bunların insan sağlığına oluşturduğu tehdit oluşturuyor.

"BÖLGELER ARASINDAKİ HASTALIKLARI YAYIYOR"

Doktor Kobziar konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Astımı tetikleyebilecek ve solunum hastalıklarına neden olduğu bilinen bir dizi mikrop bulduk” dedi.

Diğer taraftan, daha önce yapılan çalışmalar kasırga ve fırtınalarla bulaşıcı hastalıkların oldukça uzun bir yol kat edebileceğini gösterdi. Ancak dumanın enfeksiyonlardaki rolü şimdiye değin göz ardı edildi.

Doktor Kobziar, "Bazı enfeksiyonlar belirli bir bölgeye özgüdür, Ancak duman bölgeler arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor. Mikropların endemik olduğu alanların dışına duman taşınması nedeniyle birçok bulaşıcı hastalık vakası görülmüş olabilir. Uzun bir süre boyunca bu enfeksiyon modellerinin bazılarını açıklamak için kalan eksik halka duman olabilir. Bu durumun ekolojik sonuçları da olabilir" diye ekledi.