Muğla'da 10 gündür devam eden orman yangınlarında binlerce dekar ormanlık alanla birlikte tabiatın dengesinin sağlanmasında büyük işlevi olan ve tarımın olmazsa olmazı arı kolonileri de yok oldu.

2 haftaya yakındır süren orman yangınlarında 9 kişi hayatını kaybetti, binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül oldu.

Birçok insanın da evini yitirdiği yangınların verdiği en büyük zararlardan biri de doğaya verilen tahribat oldu.

Özellikle yangın bölgelerinde arıcılıkla uğraşanlara ait milyonlarca arı kolonisi, yangınlarla birlikte yok oldu.

Orman yangınlarında milyonlarca arı kolonisi telef oldu-Video

MUĞLA VE AYDIN'DA MİLYONLARCA ARI KOLONİSİ TELEF OLDU

Türkiye’nin en önemli çam balı üretim merkezi durumundaki Muğla ve Aydın’daki çam ormanları cayır cayır yandı. Tüm imkanlar seferber edilmesine rağmen bölgede son yarım asrın en büyük yangınına karşı çabalar yetersiz kaldı. Yangında yüzlerce ev yanarken on binlerce kovanda bulunan milyonlarca arı kolonisi de telef oldu.

SADECE MUĞLA'DA 3.5 MİLYON ARI KOLONİSİ VARDI

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği, sadece Muğla’da 3.5 milyon arı kolonisinin konakladığını yangınlarla birlikte arıcılık sektörünün ekmek teknesinin de yok olduğunu belirtti.