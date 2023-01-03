Orta gelirliler için konut kampanyası ne zaman açıklanır?

Orta gelirliler için konut kampanyası ne zaman açıklanır?

Orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyası yapılacak ve kampanyanın ayrıntıları bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Peki,Orta gelirliler için konut kampanyası ne zaman açıklanır?

2022 yılında kendi evini almak ve kendi iş yerini açmak isteyen vatandaşlar için kolaylıklar yapıldı.

Bu kapsamda TOKİ ile birlikte iş birliği yapıldı ve ev almanın yolu vatandaşlara açıldı. Kura çekimleri devam ederken, binlerce kişi TOKİ'den ev sahibi oldu.

Bu kampanyaya başvurmayan ya da henüz ev sahibi olamamış olan "orta" gelirli grup için ise yeni kampanya yolda.

Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasının ayrıntıları, bakanlar tarafından açıklanacak. Bu sayede orta gelirli vatandaşlar da evlerine kavuşacak.

Bu kampanyanın ayrıntılarını merak edenler de, "Orta gelirliler için konut kampanyası ne zaman açıklanır?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Orta gelirliler için konut kampanyası ne zaman açıklanır?

Orta gelirliler için konut kampanyası ne zaman açıklanır?

Bakan Kurum kampanya hakkında şu açıklamayı yaptı;

"Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz.

Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz."





Bu kapsamda da orta gelirlilere konut kampanyasında tarih belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya ilişkin ayrıntıları 4 Ocak Çarşamba günü kamuoyuna duyuracak.