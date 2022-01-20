Orta ve Doğu Karadeniz'de köy yolları kapandı

Bölgede yüksek kesimlere ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler, kar temizleme çalışması için harekete geçti.

Yoğun kar yağışının ardından Orta ve Doğu Karadeniz'de çok sayıda mahalle ve köyle bağlantı kesildi.

Rize merkez ve ilçelerinde üç gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

KÖYLERE ULAŞIM YOK

Kardan dolayı merkezde 20, Ardeşen'de 37, Çamlıhemşin'de 16, Çayeli'de 54, Derepazı'nda 7, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 12, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 5, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da 48 olmak üzere 277 köyle ulaşım sağlanamıyor.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI

İl Özel İdaresi, 140 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri de mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder turizm merkezinde ulaşımın aksamaması için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sabaha kadar kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürerek ana arterler ile hastane yollarını açık tuttu.

Ekipler, 116 araç ve 300 personelle kırsalda kapalı olan 528 mahallenin yolunu açtı, kalan 216 mahallede yol açma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünün de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trabzon- Gümüşhane kara yolunda meydana gelen kar ve buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulunuldu.

GİRESUN

Giresun merkezde 14, Alucra'da 34, Bulancak'ta 14, Çamoluk'ta 14, Çanakçı'da 15, Dereli'de 20, Doğankent'te 6, Espiye'de 21, Eynesil'de 5, Görele'de 62, Güce'de 8, Keşap'ta 29, Piraziz'de 7, Şebinkarahisar'da 42, Tirebolu'da 48, Yağlıdere'de 21 köy yolu olmak üzere 360 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

ARTVİN

Artvin'de kar sonucu merkezde 11, Ardanuç'ta 6, Arhavi'de 15, Borçka'da 24, Murgul'da 2, Hopa'da 5, Kemalpaşa'da 12, Şavşat'ta 16, Yusufeli'de 10 olmak üzere toplamda 101 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için aralıksız çalışıyor. Artvin Belediyesi ekipleri de şehir merkezindeki ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de önceki gece etkili olan kar nedeniyle merkezde 60, Torul'da 20, Köse'de 4, Kürtün'de 15 ve Şiran'da 8 olmak üzere toplam 107 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, diyaliz hastası, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane Belediyesi de Cumhuriyet ve Atatürk caddelerinde iş makineleriyle kar temizleme çalışması yaptı.

BAYBURT

Bayburt'ta iki gün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Karla kaplı kentteki araçların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Sürücülerin buzlanma oluşan yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte, belediye ekipleri tuzlama çalışması başlattı.

ORDU

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kentte kar nedeniyle kapanan 318 mahalle yolu ulaşıma açılırken, kalan 54 mahallenin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl genelinde bir mahallede de yaşanan enerji sorunu giderilmeye çalışılıyor.