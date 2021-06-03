Ortadoğu mutfağının göz bebeği: Falafel tarifi

Ortadoğu mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan Falafel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir merak ediliyor. İşte nohut köftesi olarak da bilinen lezzetli ve pratik Falafel tarifi...

Falafel, Ortadoğu mutfağının en bilinen ara sıcak lezzetlerinden bir tanesidir.

Son zamanlarda Türkler tarafından da sıkça denenen ve tercih edilen falafel nedir ve nasıl yapılır, falafel malzemeleri nelerdir araştırılıyor.

Nohut köftesi diyebileceğimiz bu lezzet, özellikle veganlar tarafından tercih ediliyor.

Falafel, taze soğan, pita ekmeği, limon suyu ve zeytinyağı ile çırpılmış tahin sosu ya da sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilebilir..

Peki, falafel nasıl yapılır? Falafel malzemeleri nelerdir? İşte evde hazırlayabileceğiniz lezzetli ve pratik falafel tarifi...

FALAFEL MALZEMELERİ

1 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 demet maydanoz

Bir tutam kişniş

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2-3 yemek kaşığı un

Tuz

Sosu için:

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tahin

İsteğe bağlı baharat

FALAFEL NASIL YAPILIR?

Bir gece önceden ısladığınız nohudu mutfak robotundan geçirin.

Maydanoz, biber, sarımsak ve nohudun yarısını robotta iyice karıştırın.

Bir kaseye aktarıp nohudun diğer yarısını da ilave edin. Un, kimyon, kişniş, karabiber, karbonat, tuz ve pul biberi ekleyip yoğurun. Üzerini örterek 1 saat buzdolabında bekletin.

Hamurdan küçük parçalar kopartıp yuvarlayarak top şekli verin ve galeta ununa bulayın.

Kızgın yağda kızartın. Fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın.

Sos için bütün tahin, yoğurt, limon suyu, maydanoz ve tuzu bir kasede karıştırın ve falafel ile servis yapın.

Afiyet olsun.