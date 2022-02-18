Oruç ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi

En bereketli aylardan olan Ramazan'ı karşılaşamaya hazırlananlar, "2022 oruç ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme taşımaya ve araştırmaya başladı.

11 ayın sultanı olan Ramazan'ı karşılaşmaya hazırlanan İslam alemi, hazırlıklarına şimdiden başladı.

Küslerin barıştığı, sofraların bereketlendiği ve ailelerin iftar masalarında bir araya geldiği Ramazan, heyecanla bekleniyor.

Bereketin çok fazla arttığı bir ay olan Ramazan'dan sonra tüm Müslümanlar, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kalpten edilen tüm duaların kabul olduğu bu mübarek ayın ne zaman başlayacağını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Bu kapsamda vatandaşlar, "2022 oruç ne zaman başlıyor?" sorusunu öğrenmek üzere gündeme taşıdı.

Peki, 2022 oruç ne zaman başlıyor? İşte Ramazan'ın başlangıç tarihi...

2022 ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022

Cumartesi Kadir gecesi – 27 Nisan 2022

Çarşamba Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022

Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi