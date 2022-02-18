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- Oruç ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi
Oruç ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi
En bereketli aylardan olan Ramazan'ı karşılaşamaya hazırlananlar, "2022 oruç ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme taşımaya ve araştırmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 10:37
11 ayın sultanı olan Ramazan'ı karşılaşmaya hazırlanan İslam alemi, hazırlıklarına şimdiden başladı.
Küslerin barıştığı, sofraların bereketlendiği ve ailelerin iftar masalarında bir araya geldiği Ramazan, heyecanla bekleniyor.
Bereketin çok fazla arttığı bir ay olan Ramazan'dan sonra tüm Müslümanlar, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kalpten edilen tüm duaların kabul olduğu bu mübarek ayın ne zaman başlayacağını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.
Bu kapsamda vatandaşlar, "2022 oruç ne zaman başlıyor?" sorusunu öğrenmek üzere gündeme taşıdı.
Peki, 2022 oruç ne zaman başlıyor? İşte Ramazan'ın başlangıç tarihi...
2022 ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan ayında önemli günler…
- Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
- Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
2022 yılı dini günleri…
- Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
- Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
- Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022
- Cumartesi Kadir gecesi – 27 Nisan 2022
- Çarşamba Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022
- Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
- Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
- Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
- Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
- Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
- Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
- Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
- Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma