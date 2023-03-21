Oruç tutacak olanlar dikkat! İşte Ramazan’da tok tutacak ve susatmayacak yiyecekler... Ramazan ayına kısa bir zaman kala vatandaşlar sahurda neler yiyebileceğini araştırıyor. Oruç tutarken gün boyu sizi tok tutacak ve susatmayacak yiyecekleri derledik. İşte Ramazan ayı boyunca sahurda tüketebileceğiniz yiyecekler...

Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar, 1 aylık beslenme düzenini tamamen değiştireceği için beslenme düzenine dikkat etmesi gerekiyor.

Ramazan ayının ibadeti olan orucu tutarken öğün sayısı ikiye düşüyor. Bir öğünü gece sahurda yerken bir öğün ise akşam saatinde yeniyor.

Bu durum beslenme düzeninde yeni bir düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Gün boyu bir şey yiyip içmeyecek olmak için hem acıkmamak hem de susamamak oldukça önemli.

Bunun için de sahur öğünümüze tok tutacak ve susatmayacak yiyecekler eklememiz gerekiyor. Hafif ve sağlıklı beslenmek oldukça önemli.

Peki sahurda neler yiyebiliriz? İşte sizi gün boyu tok tutacak ve susatmayacak sağlıklı yiyecekler...

Sahurda tok tutan yiyecekler

Yumurta: Sahurda 1-2 adet yumurta yemek gün boyu tok tutar ve enerjinizi korur.

Ceviz: Sahur sofralarından eksik olmaması gereken ceviz, açlığı bastırır ve açlığa bağlı unutkanlığı önler. Sahurda yenilen 2-3 ceviz iftara kadar dinç kalmanızı sağlar.

Hurma: İftardan birkaç saat sonra yenilen 2-3 hurma enerji depolar.

Yulaf ezmesi: Şekerin dengelenmesi için önemlidir. Sahurda yulaf ezmesi yemek enerjide tasarruf etmeyi sağlar.

Süt: Sahurda bir bardak süt içmek, iştahı azaltır ve metabolizmayı hızlandırır.

Posalı gıdalar: Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan posalı gıdalar, gün boyu açlık hissini bastırır.

Tarçın: Sahurda suya ya da çaya konulan bir tutam tarçın, kan şekerinin düşmesini engeller ve açlık duygusunu bastırır.