Oruçluyken uzun süre tok kalmanızı sağlayacak yumurtalı 4 tarif

İlk sahura sayılı saatler kala, gün boyu tok kalmanızı yardımcı olacak yumurtalı tarifleri sizler için derledik…

Yeni haftaya girerken, Ramazan ayının heyecanını yüreğimizin ta derinliklerinden sizlerle paylaşıyor ve her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de birbirinden lezzetli tariflerle sofralarınızdaki yerimizi şimdiden ayırtmak istiyoruz. İlk günün telaşı kafanızı kurcalamasın, güzel bir başlangıçla Ramazan ayını karşılayasınız diye, gün boyu sizi tok tutacak ve üstüne susatmayacak yumurtalı tariflerden bazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Genellikle diyet yaparken haşlanmış yumurtanın tok tutucu özelliğinden hepimiz faydalanıyoruz. Bu da yetmezmiş gibi, eşi benzeri olmayan besleyiciliği ile günlük ihtiyacımız olan bazı vitamin ve yağlara sadece yumurta sayesinde ulaşmak mümkün. Protein oranı oldukça yüksek olan yumurta, ayrıca başka besinlerle bir araya geldiğinde etkinliğini daha da artırabiliyor. Lafı fazla uzatmadan, sahurda tüketebileceğiniz yumurtalı bazı tarifler;

MENEMEN

Malzemeler

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 adet soğan

- 2 adet biber

- 3 adet domates

- 3 adet yumurta

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı

Tavaya orta kısık ateşe oturtun ve tereyağını tavaya alıp eritin. Soğanın kabuklarını soyup doğrayın ve tavaya alıp hafif karamelleşinceye kadar kavurun. Çekirdeklerini alıp yarım ay şeklinde doğradığınız biberleri ilave edip kavurmaya devam edin.

Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın ve kavrulan biberlere ekleyip pişirin. Ayrı karıştırma kabın içerisine yumurtaları kırıp tuz ve karabiberle birlikte çırpın. Pişen biberli domateslere çırptığınız yumurtaları ilave edin ve tavanın kenarlarından ortaya çekerek karıştırın. Yumurtalar iyice suyunu çekmeden ocaktan alın ve kızarmış ekmek ile sahurunuza lezzet katın.

KABAKLI OMLET

Malzemeler

- 1 adet kabak

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 adet yumurta

- ½ tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı pul biber

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 200 gr köy peyniri

- 1/8 demet dereotu

Yapılışı

Kabakları yıkayıp kuruladıktan sonra ortadaki çekirdekli kısmı ayırın ve kenar kısımlarını küp küp doğrayın. Tavayı ocağa alın ve ısındıktan sonra zeytinyağını ilave edip doğradığınız kabakları soteleyin. Kabaklar sotelenirken boş bir kaba yumurtaları kırın ve baharatları ekleyip çırpın.

Kabaklar sotelendikten sonra baharatlı yumurta karışımı tavaya dökün. Parçalanmış köy peynirini eşit bir şekilde pişen omletin üzerine yerleştirin. Dereotunu doğrayın ve omlet pişmeye yakın üzerine serpiştirin. Enfes kokulu omleti tabağa alıp sıcak olarak servis edin.

YUMURTALI EKMEK

Malzemeler

- 1 adet bayat ekmek

- 3 adet yumurta

- 4 yemek kaşığı süt

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ½ tatlı kaşığı pul biber

- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Yapılışı

Boş bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve sütü üzerine ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biber ayarını yaptıktan sonra çırpma teli yardımıyla karıştırın. Bayat ekmeğinizi dilimleyin ve hazırladığınız yumurtalı karışıma her iki yüzünü de bulayın.

Tavayı ocağa alıp üzerine ayçiçek yağını ekleyin ve yumurtaya buladığınız ekmekleri tavaya alıp her iki yüzü kızarıncaya kadar pişirin. Pişen yumurtalı ekmekleri tabağa alın ve sürme peynir ile birlikte servis edin.

KIYMALI YUMURTA

Malzemeler

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 200 gr dana kıyma

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 4 adet yumurta

Üzeri için;

- Tuz

- Karabiber

- Maydanoz

Yapılışı

Tereyağını tavaya alıp eritin. Küçük küpler halinde doğradığınız kuru soğanı ve ince ince dilimlediğiniz sarımsakları tavaya alıp hafif bir renk alana kadar soteleyin. Kıymayı ekleyip soğanlarla birlikte kavurmaya başlayın. Kıyma suyunu çekmeye başladığında tüm baharatları ekleyip karıştırın.

Yumurtaları kıracağınız yere kaşığın ucuyla oyuklar açın ve yumurtaları bu yerlere dikkatli bir şekilde kırın. Kısık ateşte arzu ettiğiniz kıvama gelene kadar pişirin. İncecik kıyılmış maydanozları katıp geniş bir spatula yardımıyla dikkatli bir şekilde çıkartarak sevdiklerinizle paylaşın.