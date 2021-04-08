Oruçluyken makyaj yapılır mı? Krem, ruj, saç boyası orucu bozar mı? Diyanet'ten makyaj açıklaması..

Ramazan arifesinde oruç hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Orucu bozan durumlara dair konular merak edilirken, oruçluyken makyaj yapılır mı sorusu da gündeme geldi. Peki makyaj orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulan sorular sayfasında orucu etkileyen durumlarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Yanıtlanan konulardan biri de makyaj yapmak ve oruç ile ilgili merak edilenler oldu.

Vatandaşlar, oruçluyken ruj, krem sürülür mü? makyaj orucu bozar mı? gibi soruları yoğun bir şekilde araştırıyor.

Konuyla ilgili Diyanet'in cevabını merak eden vatandaşlar, Diyanet'ten makyaj açıklaması başlıklarını sorguluyor. Peki oruçluyken makyaj yapılır mı? Makyaj orucu bozar mı? İşte detaylar..

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Krem sürmek makyaj yapmak veya yaptırmak orucu bozmaz. Peygamberimizin zamanında şimdiki gibi makyaj malzemesi yoktu ama o dönemin de kendine özgü süslenme türleri mevcuttu. Bunlardan birisi göze sürme çekmektir...



Yüze sürülen makyaj malzemeleri herhangi bir şekilde ağız ya da burun yoluyla boğaza ulaşır ve yutulursa oruç bozulur.



Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışır. Fakat cildin bu emişi çok az ve yavaş olur. Diğer yandan bu durum yeme içme anlamına da gelmiyor. Bunun için deri üzerine sürülen merhemyapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.



Parfüm kullanmak kolonya sürünmek ve esans koklamak oruca bir zarar vermez. Çünkü kokunun burunla hissedilmesi ve boğaza kadar varması oruca zarar verecek bozacak bir durum değildir.

DİYANET ORUÇ VE MAKYAJ AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından oruca dair sık sorular soruların arasında bulunan makyaj yapmak orucu bozar mı sorusu cevaplandı.

Diyanet açıklamasında "Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz." ifadeleri kullanıldı.