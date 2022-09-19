Örümcek Adam lakabıyla tanınan Fransız Alain Robert, 60'ncı yaş gününde yine ekipmansız olarak bir gökdelene tırmanırken, tırmanışı izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

"Örümcek Adam" lakaplı Alain Robert, bu kez iklim değişikliğine dikkati çekmek istedi. 60'ıncı yaş gününde Paris'in en yüksek binalarından birine, 48 katlı, 187 metrelik gökdelene tırmandı.

Ekipman kullanmadan 1 saatte tırmandı

Reuters'in haberine göre; Robert, ekipmansız tırmanışını bir saatte tamamladı. Tırmanışı, izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Örümcek Adam Robert, 60. yaş gününde Paris'te gökdelene tırmandı - VİDEO

"60 yaş, hiçbir şey için geç değildir"

"Yıllar önce kendime 60'ıncı yaş günümde tırmanış yapma sözü vermiştim. Bu sözümü tutabildiğim için mutluyum. İnsanlara 60 yaşın hiçbir şey için geç olmadığı mesajını vermek istiyorum." diyen Robert, 1975 yılından bu yana Eyfel Kulesi ve Burç Halife de dahil olmak üzere 150 gökdelene tırmandı.

Gösterilerini izinsiz yaptığı için de birçok kez gözaltına alındı.