- En Son Haber
- Yaşam Haberleri
- Oscar ödülleri gecesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Oscar ödülleri gecesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
- AA
- 16.06.2020 - 08:50
Ödül gecesini organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021’de düzenlenmesi planlanan 93. Oscar ödülleri gecesinin koronavirüs sebebiyle 25 Nisan 2021’e ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Ödül tarihini uzatmakla, film yapımcılarına, filmlerini bitirip gösterime sokmaları için gerekli esnekliği sağladığımızı ümid ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
28 ŞUBAT 2021'E KADAR BAŞVURU SÜRESİ VAR
Genellikle yıl sonuna kadar yapılan Oscara aday gösterilecek filmler için başvuru tarihinin de 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldığı kaydedildi.
SADECE BİR KEZ ERTELENMİŞTİ
ABD’de mart başından beri etkili olan salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde film ve televizyon sektöründe üretim durmuştu. Oscar ödülleri gecesi en son 1981 yılında, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’a yönelik suikast girişimi nedeniyle 24 saat ertelenmişti.