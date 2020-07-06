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    Oscar ödüllü Ennio Morricone hayatını kaybetti

    Oscar ödüllü İtalyan besteci Ennio Morricone, 91 yaşında hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 10:17
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    Oscar ödüllü Ennio Morricone hayatını kaybetti #1

    Oscar ödüllü İtalyan besteci Ennio Morricone, yaşamını yitirdi.

    500'den fazla dizi ve filme hayat veren 91 yaşındaki Morricone Roma'da hayata gözlerini yumdu.

    Morricone'nin geçtiğimiz hafta uyluk kemiğini kırdığı ve buna bağlı komplikasyonlar geçirdiği belirtildi.

     

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    Oscar ödüllü Ennio Morricone hayatını kaybetti #2

    Oscar ödüllü Ennio Morricone hayatını kaybetti #3

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