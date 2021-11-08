Osmangazi Köprüsü bölgede etkili olan yoğun sisin içinde adeta kayboldu. O anlar havadan görüntülendi.

Marmara Bölgesi genelinde gece saatlerinde başlayan sis, sabah İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı.

Bölgede etkili olan sisin içinde kalan Osmangazi Köprüsü, etkileyici bir manzaraya büründü.

SİSLER İÇİNDE KALAN KÖPRÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada bulunan ve sis içinde kaybolan köprü, drone ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde tamamen sisle kaplanan İstanbul ile İzmir arası ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren otoyolun önemli geçişlerinden biri olan köprünün, sadece kuleleri görüntülenebildi.

Osmangazi Köprüsü'nün sis içinde kaldığı anlar VİDEO