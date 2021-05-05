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    Osmaniye 10 dekar alan yandı

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında 10 dekar örtülük alan zarar gördü.
    • AA
    • 05.05.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 17:48
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    Osmaniye 10 dekar alan yandı

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeni Farsak köyündeki örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen helikopter, itfaiye ve orman işletme ekipleriyle yangına müdahale edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Civar köylerde yaşayanların da destek verdiği çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

    Yangında ilk belirlemelere göre 10 dekar alan zarar gördü.

    Osmaniye 10 dekar alan yandı #1

    Osmaniye 10 dekar alan yandı #2

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