Osmaniye’de esnaflık yapan Bünyamin Maskan, bir yıl içerisinde 92 kilo vererek 189 kilodan 97 kiloya indi.

Osmaniye’de yaşayan 42 yaşındaki Bünyamin Maskan, sağlık sorunlarından dolayı iki yıl önce aile hekimine gitti.

Yapılan tahlillerde aşırı kilolarından dolayı vitamin ve demir eksikliği sorunu yaşayan Maskan’a, doktoru kilolarından kurtulması için diyetisyeni tavsiye etti.

97 KİLOYA DÜŞTÜ

Fazla kilolarından kurtulmak için diyetisyene başladığında 189 kilo olan Bünyamin Maskan, bir yıl içerisinde diyetisyenin yardımıyla 92 kilo vererek 97 kiloya düştü.

Kilo verme sürecinde sarkma sorunu yaşamamak isteyen Maskan, daha sağlıklı kilo verebilmek için spor yapmaya da başladı.

Osmaniye'de 1 yılda 92 kilo verdi: Artık hayattan keyif alıyorum VİDEO

"GENÇLERİN SÖZLERİ BANA ÇOK DOKUNMUŞTU"

Duyduğu bir cümleyle yeni bir Bünyamin’in hayata merhaba dediğini ifade eden Maskan, "Kilo vermem için birçok sebep vardı ama en büyük sebep bir gün İstanbul’a gitmek için uçak yolculuğu yapmam gerekiyordu. Biletim cam kenarıydı. Önümde iki tane genç oturuyordu. Ben geldim biletle gençler bana bakarak dedi ki ’Allah’ım bu kadar şansız olamam’ dedi. O bana çok dokunmuştu. Bunun gibi birçok şeyler yaşadım bunların hepsi bende birikim oldu. Yaşanmaz olan bu hayattan kurtulmak gerektiğini ve kendime son bir şans vermem gerektiğini düşündüm. Buna da inandım. İnanarak bu yola başladım. Artık yeni bir Bünyamin oldu.

"ESKİYE AİT NE VARSA SİLDİM"

Bir yılın sonunda ikili rakamlara ulaşmış oldum. En son 97 kiloyu gördüm. Artık yürümek, gezmek, araba kullanmak, çalışmak bir keyif hayatın her alanında yaşanılabilir bir keyif olduğunu anladım. Yaşanmaz olan bir hayattan yeni bir hayata merhaba dedik. İnsan istediği zaman her şey oluyor. Tabii bu süreçte kilo vermenin yanında verdiğimiz kiloyu da korumak büyük bir zorluk istiyor. Bir çaba bir emek gerektiriyor. Kilo vermekten korumak daha da zor. Yaklaşık bir yıl gibi bir süredir kilomu koruyorum. Artık yeni hayatımı değiştirmek istemiyorum. Eski kötü günlere gelmek istemiyorum. Onun için eskiye ait ne varsa hepsini sildim. Artık ailemle çocuklarımla daha huzurlu daha mutlu hayattan daha çok keyif alan dolu dolu bir yaşam sürmeyi istiyorum. Bunun içinde bundan sonraki hayatımdaki çabam bu şekilde olacak.” dedi.













