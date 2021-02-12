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    Osmaniye’de 13 yıldır kaşıntısına çare arıyor

    65 yaşındaki adam, 13 yıl önce ayaklarından başlayan, sonra tüm vücuduna yayılan ve teşhis konulamayan kaşıntısına çare bulunmasını istiyor.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 11:18
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    Osmaniye’de 13 yıldır kaşıntısına çare arıyor

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve ilk defa 2008 yılında kaşıntının ayaklarından başladığını anlatan 65 yaşındaki Kazım Kundakçı, ardından kaşıntının tüm vücuduna yayıldığını söyledi.

    Kendini kaşımaktan alıkoyamadığını söyleyen Kundakçı kaşınmaktan vücudunun her tarafında yaralar çıktığını belirterek, “Bıktım artık” dedi.

    HASTANE HASTANE GEZDİ, ÇARE BULAMADI

    Hastane hastane gezdiğini söyleyen Kundakçı, "Özel hastaneler devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri her tarafa gittim. Doğal ürünler dahil her şeyi kullandım. Bu kaşıntıya bir türlü çözüm bulamadım. Doktorlar her türlü testi yaptılar ancak kaşıntıma şu an için bir teşhis koyamadılar. Vücudumu kaşımaktan her tarafımı yara yaptım. Önceleri bu yaralar sulanmıyordu, şu anda sulanıyor. Ben artık sağlığıma kavuşmak istiyorum." diye konuştu.

    Osmaniye’de 13 yıldır kaşıntısına çare arıyor #1

    Osmaniye’de 13 yıldır kaşıntısına çare arıyor #2

    Osmaniye’de 13 yıldır kaşıntısına çare arıyor #3

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