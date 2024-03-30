Osmaniye'de 86 yıllık kırtasiye, deprem nedeniyle konteyner çarşıya taşındı Osmaniye'de depremin etkisiyle zarar gören, 86 yıllık en eski kırtasiye dükkanının sahibi olan Mustafa Arı, 42 yıl sonra yaşanan felaket sonrasında yıkılan iş yerini değiştirerek konteyner çarşıda hizmet vermeye başladı.

İHA

Asrtın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremler, Osmaniye’de vatandaşların hayatlarını olumsuz etkilemişti.

Osmaniye'de babası Mehmet Emin Arı tarafından 1938 yılında açılan kenttin en eski kırtasiyesi olan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan işyerini Rahime Hatun Konteyner Çarşıya taşıyan Mustafa Arı(72) hizmete yeni iş yerinde devam ediyor.

86 yılda 2 dükkan değiştirdiler

Osmaniye'nin en eski işyerlerinden biri olan kırtasiye dükkanından kurtardığı malzemeleriyle konteyner da hizmet veren Mustafa Arı, 86 yılda 2 dükkan değiştirdiklerini ve en son 42 yıl önce taşındıkları dükkanın depremden dolayı ağır hasar aldığı için yıkıldığını söyledi.

Osmaniye'nin en eski kırtasiyesi

Osmaniye'de ve bölgede babasının 20 yıl tek kırtasiye olarak çalıştığını söyleyen Mustafa Arı, şu ifadeleri kullandı:

1938 yılında rahmetli babam Mehmet Emin Arı bu müesseseyi Osmaniye'de ilk kuran kişilerden 20 yıl tek kırtasiyeci olarak çalışmış. Bu sırada Adana'da, Hatay'da, Gaziantep'te ve Kahramanmaraş civarlarında ancak birer tane kırtasiyeci varmış. Babamın anlattığına göre daha sonra zamanla burada ve çevrede de çoğaldı. Osmaniye'nin en eski kırtasiyesi, 1938 yılında kurulmuş bir müessese 86'ncı yılımızı yaşıyoruz. İlk iş yerimiz Çınarlı kahve civarında babam tarafından açılmış olup, daha sonra 1982 yılında depremden zarar gören yerimize taşınmıştık. Kahramanmaraş merkezli depremlerin verdiği zararla 2023 yılında oradaki dükkanı AFAD'ın vermiş olduğu konteynerlere taşıyarak şu anda burada hizmet vermekteyiz.

"Götürebildiğim kadar mesleği götürmeye çalışacağım"

Babasının yaşı itibariyle ata mesleğini devam ettirdiğini ifade eden Arı,

Ben 1978 yılında üniversiteyi bitirdim ancak babamın yaşlı olması nedeniyle bu işi götürmek zorunda kaldım. Bundan sonra da artık devam edilecek kimse yok. Çocuklarım da hep okuyarak kendi mesleklerini icra ediyorlar. Götürebildiğim kadar mesleği götürmeye çalışacağım. Ondan sonrası Allah kerim bakalım artık

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)