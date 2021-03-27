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    Osmaniye'de ağaca bağlanan köpek ölüme terk edildi

    Kadirli ilçesinde Sülemiş Çamlığında bir ağaca iple bağlı halde bulunan köpek, bir vatandaşın ihbarı üzerine kurtarılarak korumaya alındı.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 21:58
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 22:03
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    Osmaniye'de ağaca bağlanan köpek ölüme terk edildi

    Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş Çamlığı içerisinde bir ağaca iple bağlanmış şekilde bitkin düşmüş bir köpeği görenler durumu hayvan barınağına bildirdi.

    KURTARILAN KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine Sülemiş ormanına gelen hayvan barınağı yetkilileri ağaca iple bağlı köpeği kurtararak koruma altına aldı. Hayvan barınağında muayenesi yapılan köpeği, Kadirli Ülkü Ocağı Başkanı Buğrahan Çulha sahiplendi.

    Osmaniye de ağaca bağlanan köpek ölüme terk edildi #1

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