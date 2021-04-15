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    Osmaniye'de asker çift nikahlarında üniforma giydi

    Osmaniye'de Hava Kuvvetleri astsubayı Mikail Yıldırım ile jandarma astsubay Ebru İspir, nikah masasına üniformalarıyla oturdu.
    • AA
    • 15.04.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 16:03
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    Osmaniye'de asker çift nikahlarında üniforma giydi

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde astsubay Mikail Yıldırım, nişanlısı ve meslektaşı astsubay Ebru İspir ile evlenmek için Kadirli Belediyesine başvurdu.

    Çift, gelinlik ve damatlık yerine askeri tören üniformalarıyla oturdukları nikah masasında "evet" dedi.

    Koronavirüs tedbirlerine uygun gerçekleştirilen nikahta memur Osman Yalım, evlilik cüzdanını geline verdi.

    "MESLEK AŞKIMIZ"

    Damat Yıldırım, nikahlarına askeri üniformayla katıldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Normalde gelin ve damat, gelinlik ve damatlık giyerek nikah kıyar. Biz meslek aşkımız ve mesleğimize sevdamızdan askeri üniformayla nikah kıymaya karar verdik." dedi.

    Osmaniye de asker çift nikahlarında üniforma giydi #1

    Osmaniye de asker çift nikahlarında üniforma giydi #2

    Osmaniye de asker çift nikahlarında üniforma giydi #3

    Osmaniye de asker çift nikahlarında üniforma giydi #4

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