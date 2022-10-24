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    Osmaniye'de balıkçı ağına 75 kiloluk yayın balığı takıldı

    Akşam saatlerinde Aslantaj Barajı'na ağ bırakan balıkçı, sabah saatlerinde ağını çekmek için gittiğinde 1 metre 90 santim boyundaki dev yayın balığı ile karşılaştı.
    • 24.10.2022 - 12:49
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    Osmaniye'de balıkçı ağına 75 kiloluk yayın balığı takıldı

    Av sezonunun başlamasıyla birlikte yurt genelinde balıkçıların mesaisi yoğun şekilde sürüyor.

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 35 yıldır balıkçılık yapan Ali Dağlı, balık tutmak için Aslantaj Barajı'na gitti.

    Ağına dev yayın balığı takıldı

    Akşam attığı ağını sabah saatlerinde almaya giden Dağlı, ağırlık hissetti.

    Arkadaşlarının yardımıyla ağını güçlükle çeken balıkçı, dev yayın balığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

    Osmaniye de balıkçı ağına 75 kiloluk yayın balığı takıldı #1

    75 kilo ağırlığında

    İHA'nın aktarımına göre; Dağlı, 1 metre 90 santim boyunda yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki balığı dükkanına getirerek satışa çıkardı. Dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Osmaniye de balıkçı ağına 75 kiloluk yayın balığı takıldı #2

    "Sade et halinde satılıyor"

    Yayın balığının sade halinde satıldığını ifade eden balıkçı Ali Dağlı, “Balık yaklaşık 75 kilo ağırlığında. Aslantaş Barajı’na akşamdan ağ atmıştık. Sabah ağları çektik. Yayın balığı geldi nasibimize. Dükkanımıza getirdik, halkımıza sunmak için. Balık çok güzel bir balık, sade et halinde satılıyor. 35 yıldır balıkçılık yapıyoruz. Bu balığı tekneye çıkarırken de bayağı bir zorlandık. Sonuçta aldık balığımızı.” diye konuştu.

    Osmaniye de balıkçı ağına 75 kiloluk yayın balığı takıldı #3


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