Osmaniye'de binaları güçlendirme çalışması Osmaniye'de hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından az hasarlı binalarda güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

DHA

Asrın felaketi 11 ilde binlerce binayı yıktı.

Depremlerden etkilenen illerden biri olan Osmaniye'de ise enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri bitme aşamasına geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu, depremin ardından kentte 86 bin 588’i hasarsız, 8 bin 834’ü ağır hasarlı, 30 bin 895’i az hasarlı ve bin 392’si orta hasarlı bina bulunduğu belirlendi.

Yıkık ve acil yıkılacaklar arasında yer alan 554 binadan yıkımı tamamlanan 431'inin enkazı kaldırıldı.

Enkaz kaldırma işlemleri, merkez ilçede yüzde 99,4, Bahçe, Kadirli, Hasanbeyli, Düziçi, Sumbas ve Toprakkale ilçesinde ise yüzde 100 oranda tamamlandı.

Az hasarlı binalar güçlendiriliyor

Diğer yandan, depremde zarar gören ve yapılan incelemelerin ardından az hasarlı olduğu belirlenen binalarda ise güçlendirme çalışmalarına başlandı.

İnşaat ustaları, depremin binalarda oluşturduğu izleri ortadan kaldırıp, bir an önce oturulabilir hale gelmesi için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

İnşaat ustaları, depremin binalarda oluşturduğu izleri ortadan kaldırıp, bir an önce oturulabilir hale gelmesi için hummalı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

"Yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Depremde zarar gören binalarda oturan insanların bir an önce sıcak yuvasına geçmesi için çalıştıklarını dile getiren boya ustası Abdullah Engin, şunları söyledi:

Osmaniye'de depremzedelerin binalarını tadilat ediyoruz, bir nebze de olsa onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Birbirimize şu anda sahip çıkmamız, birbirimize destek olmamız, elimizden geleni yapmamız lazım.

"Binaları tamir ediyoruz"

Osmaniye'de bir nebze de olsa yaraları sarmak için çalıştıklarını belirten ustalardan Müslüm Engin de, şu ifadeleri kullandı: