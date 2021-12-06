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    Osmaniye'de bir görevli, bitkin halde bulduğu akbabayı kurtardı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli bir personel, bitkin halde bulduğu kızıl akbabayı ölmesin diye montuna sardı.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 18:19
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    Osmaniye'de bir görevli, bitkin halde bulduğu akbabayı kurtardı

    Karatepe Aslantaş Şefliği ekipleri, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yoğunoluk mevkiinde av koruma faaliyetleri sırasında kızıl akbaba gördü.

    AKBABAYI MONTUNA SARDI

    Yaralı olduğu düşüncesiyle akbabaya yaklaşan personeller gerekli tedbirleri aldıktan sonra akbabayı yakaladı. Yapılan ilk kontrollerde akbabanın yaralı olmadığı fark eden DKMP personeli akbabayı montuna sararak Yaban Hayvanı Rehabilitasyon Ünitesine getirdi.

    BİTKİN DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

    Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından ilk müdahalesi yapılan akbabanın vücudunda yara bulunmazken bitkin düştüğü tespit edildi.

    Öte yandan DKMP personelinin monta sarılı akbaba ile çekilen fotoğrafı yürekleri ısıtırken tedavi süreci tamamlanan akbabanın doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

    Osmaniye de bir görevli, bitkin halde bulduğu akbabayı kurtardı #1

    Osmaniye de bir görevli, bitkin halde bulduğu akbabayı kurtardı #2

    Osmaniye de bir görevli, bitkin halde bulduğu akbabayı kurtardı #3

    Osmaniye de bir görevli, bitkin halde bulduğu akbabayı kurtardı #4

    Osmaniye de bir görevli, bitkin halde bulduğu akbabayı kurtardı #5

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