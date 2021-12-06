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Osmaniye'de bir görevli, bitkin halde bulduğu akbabayı kurtardı

Osmaniye'de bir görevli, bitkin halde bulduğu akbabayı kurtardı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli bir personel, bitkin halde bulduğu kızıl akbabayı ölmesin diye montuna sardı.