Salgın döneminde eğlenceli vakit geçirmek isteyen çocuklar, kendi çabalarıyla parkur kurdu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kısıtlamalar nedeniyle kendilerine aktivite arayan çocuklar, evlerinin bahçesine kendi imkanlarıyla parkur oluşturdu.

Alibozlu köyünde aile büyüklerinin de dahil olduğu oyunlarda ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çocuklar, parkur üzerinden hedefe ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti.

"EVDE CANIMIZ SIKILDI, PARKUR KURDUK"

Hem yarışan hem de doyasıya eğlenen çocuklar, kısıtlama sürecinde canları sıkıldığı için böyle bir aktiviteye başvurduklarını söyledi.

Birinci olabilmek için kıyasıya mücadele eden çocuklar, "Okullarımız tatil, kısıtlama nedeniyle evde canımız sıkıldı. Kendi imkanlarımızla evimizin bahçesine Survivor parkuru kurduk. Arkadaşlarımızla yarışarak eğleniyoruz." dedi.

Osmaniye'de çocukların Survivor'ı, renkli görüntüler oluşturdu ViDEO