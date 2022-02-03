Osmaniye'de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı

Osmaniye'de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı

Kar yağışının ardından yol çalışması yapan belediye ekipleri, donmak üzere olan yavru bir köpek gördü. Köpek, ateşin başında ısıtıldı.

Osmaniye’de önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını kesintisiz devam ettiren ekipler, yoğun kar yağışına maruz kalan Zorkun Yaylası’nda yol açma ve kar temizleme çalışması yürüttü.

Çalışmaları sırasında zor durumda kalan vatandaşlarında imdadına yetişen ekipler, bu defa bir yavru köpeğe el uzattı.

KÖPEĞİ HAYATA BAĞLADILAR

Dondurucu soğukların etkili olduğu yaylada karlar içerisinde kalan yavru köpeği fark eden bir belediye personeli, köpeği yaşatabilmek için elinden geleni yaptı.





YAKTIKLARI ATEŞLE KÖPEĞİ ISITTILAR

Kapalı bir alana getirdiği köpeği hayatta tutmaya çalışan personel, yaktığı ateşle köpeği ısıtmaya çalıştı. Görüntülerde köpeğin haline üzülen personelin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.



