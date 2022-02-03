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    Osmaniye'de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı

    Kar yağışının ardından yol çalışması yapan belediye ekipleri, donmak üzere olan yavru bir köpek gördü. Köpek, ateşin başında ısıtıldı.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 09:43
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    Osmaniye'de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı

    Osmaniye’de önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

    Kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını kesintisiz devam ettiren ekipler, yoğun kar yağışına maruz kalan Zorkun Yaylası’nda yol açma ve kar temizleme çalışması yürüttü.

    Çalışmaları sırasında zor durumda kalan vatandaşlarında imdadına yetişen ekipler, bu defa bir yavru köpeğe el uzattı.

    KÖPEĞİ HAYATA BAĞLADILAR

    Dondurucu soğukların etkili olduğu yaylada karlar içerisinde kalan yavru köpeği fark eden bir belediye personeli, köpeği yaşatabilmek için elinden geleni yaptı.

    Osmaniye de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı #1

    YAKTIKLARI ATEŞLE KÖPEĞİ ISITTILAR

    Kapalı bir alana getirdiği köpeği hayatta tutmaya çalışan personel, yaktığı ateşle köpeği ısıtmaya çalıştı. Görüntülerde köpeğin haline üzülen personelin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.

    Osmaniye de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı #2

    Osmaniye de donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı #3


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