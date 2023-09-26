Osmaniye'de erkenci mandalinanın hasadı başladı Osmaniye'nin mandalina üretiminde Türkiye'de altıncı sırada yer alıyor. Kahramanmaraş depreminin ardından yaralarını sarmaya başlayan kentte şimdi de hasat telaşı yaşanıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilin arasında olan ve diğerlerine göre daha az etkilenen Osmaniye'de, erkenci tür mandalinanın hasadına başlandı.

Kente 12 bin dekar alanda 60 bin ton mandalina ve portakal yetiştiriliyor.

Erkenci mandalina için merkeze bağlı Sakızgediği köyündeki 600 dekar alanda hasat etkinliği düzenlendi.

Erkenci mandalinalar toplanıyor

Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, çiftçilerle birlikte erkence mandalina ürünlerini topladı.

Osmaniye'nin mandalina üretiminde Türkiye'de altıncı sırada yer aldığını belirten Yılmaz, sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)