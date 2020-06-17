Osmaniye'de ev kedisi, yavru tavşana anne oldu

Mısır tarlasında bulunup eve getirilen Pamuk adındaki tavşan yavrusuna, ailenin kedisi olan Sarıkız annelik yapıyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde yaşayan 18 yaşındaki Enes Karaoğlu, mısır tarlasında bulduğu yeni doğmuş yabani tavşan yavrusuna evinde bakmaya başladı.

EVİN KEDİSİ, TAVŞANA ANNE OLDU

Karaoğlu, elleriyle beslediği ve Pamuk adını verdiği tavşanı, yeni doğum yapan evin kedisi Sarıkız'ın emzirdiğini görünce çok şaşırdı.

Sarıkız, hem kendi yavrularına hem de Pamuk'a annelik yapıyor. Kedilerle aynı anda Sarıkız'ı emen Pamuk, onlarla oyunlar oynayıp beraber uyuyor.

"İKİSİ DE EVİMİZİN PARÇASI OLDU"

Karaoğlu, mısır tarlalarında gezerken tavşan yavrusuyla karşılaştığını belirterek "Aç ve bitkin haldeydi. Eve getirdiğim yavruya Pamuk ismini verdik. Önce kendi imkanlarımla yiyecek verdim. Daha sonra evimizin 14 yıllık kedisi Sarıkız'ın yavru tavşanı emzirdiğini gördüm. Sarıkız, yeni doğum yaptı. Hem kendi yavrusuna hem de tavşana ayırt etmeden annelik yapıyor. Her ikisi de evimizin birer parçası oldu." diye konuştu.