Osmaniye'de evde horoz dövüştüren ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 150 bin 152 lira ceza uygulandı.

Osmaniye'nin merkez Gebeli Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda horoz dövüşü için yaptırılan alandaki 8 kişiye kumar oynamak, koronavirüs tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 150 bin 152 lira ceza kesildi.

EV SAHİBİNE DE 83 BİN 200 LİRA CEZA

Ev sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 83 bin 200 lira ceza uygulandı.

Evdeki 8 horoz, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Osmaniye'de evde horoz dövüştürenlere ceza yağdı ViDEO