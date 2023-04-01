Osmaniye'de evi yıkılan depremzede: Hayallerimiz gitti

ANKA

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

50 binden fazla can enkaz altında hayatını kaybetti.

Depremlerden kurtulan vatandaşlar ise acılarıyla yaşama tutunmaya çalışıyor.

Osmaniye Esenevler Mahallesi’nde yaşayan Tuğba Bazılı’nın 2 katlı evi de depremde yıkıldı.

Kentte yıkım çalışmaları sürerken enkaz başında bekleyen 3 çocuk annesi Tuğba Bazılı, evinin borcunun bitmesine 1 taksit kala yıkıldığını belirterek şunları söyledi:

Deprem anında evdeydik sabaha karşı olmuştu zaten. Evimizden ayrılırken merdivenler ayrılıyordu arkamızdan yıkıldı. Çok üzgünüm, hala çadırdayım, 3 oğlum var. Hayallerimiz gitti son 1 taksiti kalmıştı zaten. Son 1 taksitten sonra rahat edeceğimizi düşünürken daha zor durumlardayız.



Devletin ev yapacağını biliyorum, evet yapacak ama ben zaten evimi tam bitirmişken tekrar aynı şeyleri ödemek zorunda kalıyorum buna karşıyım. Şu anda hani ödeme imkanım yok artık yani, zaten dişimizden tırnağımızdan arttırıp yapıyoruz burayı ve son 1 taksiti kalasıya tekrar, yani ben bu eve tekrar ödediğimde 60 yaşında olacağım yani bitirdiğimde.



Hayallerimizin gittiğini düşünüyorum. Çalışmıyorum şu anda iş arıyorum zaten ödeme imkanım da yok yani. İşim olduğumuzu farz edelim bir asgari ücretle tekrar nasıl bu evi yapacağım ben? Yapılan evin taksitini tekrar nasıl ödeyeceğim ben? Bir asgari ücret ve 3 evlada sahipken.