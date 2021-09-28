Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen genç çift, düğünlerinde davetlilere dağıtılan hediye ile farkındalık oluşturmak adına ilginç bir yöntem buldu.

Osmaniye’de dünyaevine giren çift, davetlilere alışılmışın dışında bir hediye dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Şubesi'nde görevli olan damat Kürşat Turhan ile 'Osmaniye Patileri' isimli sosyal medya hesabı yöneticisi olan gelin Merve Özdem, düğünlerinde sokak hayvanları için küçük poşetlerde mama dağıttı.

Gelin ve damadın üzerinde, “Bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Bizim için sokaktaki dostlarımızı besler misiniz” yazılı bir davet kağıdı gönderdi.

Osmaniye'de evlenen çift, sokak hayvanlarını unutmadı VİDEO





"DUYARLILIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Sokak hayvanlarına faydalı olmak adına böyle bir şey yaptıklarını belirten gelin Merve Özdem, "Düğünümüz var bugün ve faydalı bir şeyler yapabilmek adına böyle hayvan mamaları ayarladık. Bunları dağıttık insanlara. Hem böylelikle birçok hayvanın karnı doymuş oldu hem de insanlarda biraz duyarlılık oluşturmak istedik. Eşim ile birlikte Osmaniye’de sokak hayvanlarına kendi çapımızda yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.





"ÇOK İLGİNÇ GELDİ İNSANLARA"

Damat Kürşat Turhan ise, “Eşimle birlikte bunları hazırladık. Nikah şekerlerimiz bunlar. Farklılık olsun istedik ve aynı zamanda sokak hayvanlarına yardımcı olmak istedik. Nikah şekeri yerine dağıttığımız kedi mamalarının üzerindeki fotoğraftaki kediler de bizim eşimle şahsi hayvanlarımız. Biz bunların üzerinden diğer hayvanların da faydalanmasını istedik. Önce herkes bu duruma şaşırdı tabii. Çok ilginç geldi insanlara ama bir yerden sonra bu durumu çok beğendiler.” şeklinde konuştu.





"KENDİSİNİ SOKAK HAYVANLARINA ADADI"

Gelinin babası Murat Özdem, “Kızım 3-4 yıldır sokak hayvanlarına kendisini adamış bir kız çocuğu. Biz de ailesi olarak hem maddi hem manevi gücümüzün yettiği kadar destek olduk kendisine. Kızım düğününde nikah şekeri yerine kedi maması dağıtmayı uygun gördü biz de kendisine destek olduk. Çok güzel oldu.” diye konuştu.



