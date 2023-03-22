Osmaniye'de hasarlı evindeki balıkları 44 gün sonra canlı buldu Osmaniye'de depremlerin hasar verdiği evine 44 gün sonra dönen Gökhan Akyürek, öldü sandığı balıkların yaşadığını gördü.

İHA

Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Osmaniye’de binden fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina ağır hasar aldı.

Osmaniye'de depremden en çok etkilenen mahallelerden biri de Esenevler oldu.

Esenevler Mahallesi'nde bulunan Doğan Apartmanı depremde orta hasar aldı.

Deprem sonrası apartmanın 5. katındaki dairede kalan 1 çocuklu Akyürek Ailesi, panikle kendilerini dışarı attı.

Balıkların bulunduğu çocuk odasının ıslak olması nedeniyle anne Merve Nur, eşi Gökhan Akyürek'e balıkların öldüğünü söyledi.

Eve girince yaşadıklarını gördü

44 gün sonra eve giren Gökhan Akyürek, balıkların fanusta kalan az bir suda yaşadığını görünce hem şaşırdı hem de mutluluk yaşayıp kameraya da kaydetti.

Balıkları alan Akyürek, onları yaşadıkları yere götürdü

"Öldürmeyen Allah öldürmez"

Yaşadıkları bölgede binaların deprem sırasında yıkıldığını, kendi oturduğu binanın da hasarlı olduğunu belirten Gökhan Akyürek, şunları söyledi: