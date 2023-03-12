Osmaniye'de hasarlı minarenin yıkılmasını istemiyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Yapıların dışında, camiler, kiliseler, tarihi eserler de ciddi zarar gördü.

Depremlerin etkilediği Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde yaşayan vatandaşlar, depremden zarar gören minare için verilen yıkım kararına, minarede bulunan leylek yuvasının bozulacağı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Minaredeki leylek yuvasının zarar görmesini istemeyen vatandaşlar, yıkım yerine güçlendirme yapılmasını istedi.

Köy sakinlerinden Muella Durak, şunları söyledi:

Bu minarenin yıkılmasını istemiyoruz. Köyümüzün sembolü haline geldi. Bu leylekler her yıl zamanı, bahar mevsimi geldiğinde gelir, yumurtalarını yapar. Sonra yavrularını çıkarır. Ondan sonra, zamanı geldiğinde tekrar gelir, uçar gider. Ama yıkılmasına karar verilmiş, yıkılmasını istemiyorum. Çünkü yıkılırsa köyün bir sembolü kaybolmuş olur, tarihi bir sembolüydü. Güçlendirilmesini istiyoruz. Böyle bir karar çıkmış ama karara karşıyız. 40 yıldır geliyor.