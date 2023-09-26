Osmaniye'de huzurevinde tanışan çift nikah masasına oturdu! Gelin damadın ayağına bastı... Osmaniye huzurevinde tanışan Emine Kaya ile İsmail Demir, yaklaşık bir buçuk sene süren aşk hikayelerinin ardından düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

İHA

Osmaniye'de bir huzurevinde tanışan çift ikinci baharlarını yaşadı...

Yaklaşık bir buçuk sene süren süreç nikah masasında bitti.

Huzurevi bahçesinde düzenlenen törenle ikinci bahara evet diyen çift, alkışlar eşliğinde nikah defterini imzaladı.

Gelin damadın ayağına bastı

Gelin Emine Kaya’nın damadın ayağına basması sonucu gerçekleşen nikah akdinden sonra çift, ilk danslarını yapıp pasta kesti.

Törene huzurevi sakinleri ve personeli katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu.

"Bir buçuk sene sürdü"

Mutlu olduğunu dile getiren 79 yaşındaki Emine Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Bir sene bir buçuk sene koştu ama mutluyum. Şimdi kendisi beni beğenmiş, benim haberim yoktu. Sonra söyledi, hayır dedim.



Sonra bir buçuk sene sürdü, hayırla burada tanıştıktan 3 ay sonra bana teklif etti, olmaz unut dedim unutmadı, mutluyum.

"Kendisi çok güzel, ay parçam benim"

"Ay parçama kavuştum" diyen 63 yaşındaki damat İsmail Demir, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyum, sağ olsun Emine Hanım bizi bir buçuk sene koşturdu. Seviyorum dedim, Allah nasip etti, güzel oldu sevdiğime kavuştum. Daha önce ben huzurevindeydim, o sonradan geldi. Kendisi çok güzel, ay parçam benim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)