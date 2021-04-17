Haberler

Yaşam Haberleri

Osmaniye'de jandarmadan şehit oğluna sürpriz doğum günü

Osmaniye'de jandarmadan şehit oğluna sürpriz doğum günü

Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem’in oğlu Yağız Efe için jandarma ekipleri tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi.