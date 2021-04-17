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- Osmaniye'de jandarmadan şehit oğluna sürpriz doğum günü
Osmaniye'de jandarmadan şehit oğluna sürpriz doğum günü
- İHA
- 17.04.2021 - 09:05
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı İdlib'de Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem’in 3 yaşına giren oğlu Yağız Efe’yi doğum gününde yalnız bırakmadı.
MİNİK YAĞIZ'A PASTALI SÜRPRİZ
Vali Erdinç Yılmaz adına sürpriz doğum günü pastası hazırlatan ekipler Yağız Efe’nin yaşadığı dairenin kapısını çaldı. Şehit yakınının kucağında kapıyı açan Yağız Efe, kendisi için hazırlanan doğum günü sürprizini görünce büyük mutluluk yaşadı. Giydiği askeri kıyafet ile çekilen fotoğrafının pasta üzerine işlendiği doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Yağız Efe’ye çeşitli hediyeler verildi.
Öte yandan şehit ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ve Vali Erdinç Yılmaz’a sürpriz doğum günü için teşekkür etti.