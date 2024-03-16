Osmaniye'de minik depremzedelere futbol eli Depremin vurduğu Osmaniye'de çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmek isteyen antrenör Yusuf Çakır, sayıları 70’i bulan çocuklara toprak sahada futbol eğitimi veriyor.

İHA

Osmaniye'de yaşanan deprem felaketinin ardından şehir halkı iyileşme sürecine odaklanırken, genç antrenör Yusuf Çakır, deprem sonrası yaşanan acıları unutturmak ve çocukların moralini yükseltmek için harekete geçti.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle esnafının destekleriyle Yunus Emre Mahallesi'nde, yaklaşık 70 çocuğa futbol eğitimi vermeye başladı.

Toprak sahada açtığı spor kursuyla çocuklara eğitim ve sporun tadını yaşatan Çakır, onlara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Afetin izlerini silmek için toprak sahada ter döken çocuklar, futbol sevgileriyle takdir topluyor.

"Amacımız gençlerimizi spora yönlendirmek"

Mahallede yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla böyle bir çalışmaya başladığını belirten antrenör Yusuf Çakır, şunları söyledi:

Bizim de amacımız gençlerimizi spora yönlendirmek. Halk eğitim merkezi üzerinden spor kursu açtık. Bu kursu daha başka okul ve kulüpler üzerinden açabiliriz. Gençleri ve çocukları korumak onları spora, eğitime, sanata yönlendirmek için kendi mahallemizde bu kursu açmayı tercih ettik. Mahallemiz esnaflarından İbrahim Işıklı ile birlikte böyle bir spor kursu açmayı düşündük. Velilerimizle birlikte ortak noktada buluşup, eğitim konusunda çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Eğitim noktasında kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz sanata yönlendiriyoruz. Gençlik merkezlerinde yapılan ''Deneyap Atölyeleri'' var robotik kodlama kursları var onlardan haberdar olup çocuklarımızı gençlik merkezlerine yönlendiriyoruz. Resim kursları açılıyor resme yeteneği olan öğrencilerimizi varsa resime de yönlendiriyoruz. Yaş grupları olarak ilkokul ve ortaokul olmak üzere toplamda 70 öğrencimiz var, onlarla okula gittikten sonra saat 2’de çıkıyorlar burada ben onların gelmesini bekliyorum en azından kötü alışkanlıkları edinebilecekleri yerlere takılmasınlar diye sahada onları bekliyorum.

"Bizlere verilmeyen desteğin gençlerimize verilmesini istedik"

Esnaf İbrahim Işıklı is şu ifadeleri kullandı:

Osmaniye Yunus Emre Mahallesinde esnaflık yapıyoruz yıllardır burada oturuyoruz, çocukluğumuz bu mahallede geçti. Hocalarımız başka okullar ve kulüplerde de görev alabiliyordu. Biz burada bir araya geldik; karar verdik ve mahallemizin gençlerine, çocuklarına bir destek olalım diye. Sadece spor anlamında değil eğitim anlamında da onlara destek olmak istedik. Bizim zamanımızda bizlere verilmeyen desteğin gençlerimize verilmesini istedik.

"Okul biter bitmez sahaya geliyorum"

Okuldan sonra spor sahasına geldiğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Salih Kaya,

Futbol oynamayı seviyorum, okul biter bitmez sahaya geliyorum. Futbolun yanı sıra elektroniğe merakım vardı hocalarım durumu fark edip beni 'Deneyap Atölyelerine' yönlendirdi 17 Mart'ta orada sınava gireceğim ve inşallah başarılı olacağım. Hocalarıma teşekkür ederim

dedi.

Ronaldo gibi olmak istiyor

Futbolcu olmak istediğini söyleyen Mehmet Enes Car,

Okuldan sonra mahallemizin sahasında antrenmanlara geliyoruz. Futbolu öğreniyorum sadece futbol değil bizlere sevgiyi saygıyı öğretiyorlar. Derslerimizi soruyorlar ders çalışmamızı istiyorlar bizim geleceğimiz için bize sahip çıkıyorlar. En sevdiğim futbolcu Ronaldo bende büyüyünce onun gibi olmak isterim

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)