AA & Ensonhaber

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği modifiye araçlarla ve yarış tutkusunu güvenli ortamlarda yaşatmak için yerel yönetimler, trafiğe kapalı alanlarda etkinlikler düzenliyor.

Osmaniye Belediyesince Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki alanda organize edilen etkinliğe 17 ilden 1100 araç katıldı.

Farklı renk ve modellerle gösteri yaptılar

Sürücüler, farklı renk ve modellerdeki araçlarını sergiledi, gösteri yaptı.

Osmaniye'de modifiye araç etkinliği - FOTO GALERİ

Vatandaşlar da modifiyeli araçların gösterisini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, bu yıl ilk kez düzenledikleri etkinliği gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.