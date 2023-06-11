AA & Ensonhaber
Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği modifiye araçlarla drift ve yarış tutkusunu güvenli ortamlarda yaşatmak için yerel yönetimler, trafiğe kapalı alanlarda etkinlikler düzenliyor.
Osmaniye Kadirli Belediyesince Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki alanda organize edilen etkinliğe 17 ilden 1100 araç katıldı.
Farklı renk ve modellerle gösteri yaptılar
Sürücüler, farklı renk ve modellerdeki araçlarını sergiledi, gösteri yaptı.
Osmaniye'de modifiye araç etkinliği - FOTO GALERİ
Vatandaşlar da modifiyeli araçların gösterisini cep telefonlarıyla görüntüledi.
Belediye Başkanı Ömer Tarhan, bu yıl ilk kez düzenledikleri etkinliği gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.