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    Osmaniye’de ormanlık alanda yangın

    Osmaniye Düziçi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.
    • 24.10.2022 - 20:18
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 20:31
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    Osmaniye’de ormanlık alanda yangın

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteğinde dün öğle saatlerinde ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

    Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi.

    Ekiplerin sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevlere bugün öğle saatlerinden itibaren hava destekli müdahaleye devam edildi.

    Hava müdahalesine ara verildi

    Akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar nedeniyle alevler yüzlerce öteden görülürken, karadan müdahale edilemeyen yangında havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesine de ara verildi.

    Bölgenin sarp olması nedeniyle karadan müdahale edilemeyen yangına sabah saatlerinden itibaren helikopterle havadan müdahale edilmesi bekleniyor.

    Osmaniye’de ormanlık alanda yangın VİDEO

    Osmaniye’de ormanlık alanda yangın #1

    Osmaniye’de ormanlık alanda yangın #2


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