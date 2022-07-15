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    Osmaniye'de sarı benekli semender görüldü

    Osmaniye'de "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.
    • 15.07.2022 - 21:54
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 21:59
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    Osmaniye'de sarı benekli semender görüldü

    Amanos Dağlarında bulunan Zorkun Yaylası'na çıkan Adem Uçan isimli kişi, arkadaşının yayla evinin bahçesinde nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" ile karşılaştı.

    Tekrar doğaya saldı

    AA'nın haberine göre, cep telefonuyla semenderi görüntüleyen Uçan, semenderi tekrar doğaya saldı.

    Osmaniye'de sarı benekli semender görüldü VİDEO

    Osmaniye de sarı benekli semender görüldü #1

    Osmaniye de sarı benekli semender görüldü #2


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