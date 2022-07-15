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Osmaniye'de sarı benekli semender görüldü
Osmaniye'de "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.
- 15.07.2022 - 21:54
- Güncelleme : 15.07.2022 - 21:59
Amanos Dağlarında bulunan Zorkun Yaylası'na çıkan Adem Uçan isimli kişi, arkadaşının yayla evinin bahçesinde nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" ile karşılaştı.
Tekrar doğaya saldı
AA'nın haberine göre, cep telefonuyla semenderi görüntüleyen Uçan, semenderi tekrar doğaya saldı.
Osmaniye'de sarı benekli semender görüldü VİDEO