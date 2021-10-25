Osmaniye'de sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşandı

Dumanlı Yaylası'nda sararmaya başlayan yapraklar güzel görüntü oluşturdu. Bölgeye çevre illerden ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

Sonbahar mevsimiyle birlikte yurdun, dört bir yanında eşsiz manzaralar ortaya çıkmaya başladı.

Osmaniye'nin 200 rakımlı meşhur Dumanlı Yaylası, ilçe merkezinin 10 kilometre uzağında yer alıyor.

HER MEVSİM ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Yaz mevsiminde yaylacıların uğrak noktası olan bölge, kış aylarındaki renk cümbüşü ile de doğaseverlere ve fotoğrafçılara ev sahipliği yapıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN İLGİ GÖRÜYOR

Yeşil yaprakların döküldüğü ağaçlar, sarı, kızıl, kahverengi renkleri ile göz kamaştırıcı hale bürünüyor.

Görsel şölenin oluşmasıyla yaylaya rağbet artmaya devam ediyor.

"OSMANİYE'NİN EN GÜZEL YERLERİNDEN BİRİ"

Sonbaharın tüm renklerini Dumanlı Yaylası’nda gördüklerini söyleyen Savaş Özdemir, “Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylası’ndayız. Buradaki renk kombinasyonu çok çok iyi, sonbaharın tüm renklerini burada görüyoruz ve birebir yaşıyoruz. Buradaki doğa, ağaçlar ve yürüyüş parkuru da çok iyi durumda. Burayı herkese tavsiye ediyoruz. Zaten biz geleneksel olarak her yıl geliyoruz. Burada güzel vakitler geçiriyoruz. Osmaniye’nin en güzel yerlerinden bir tanesidir. Karşımızda Düldül Dağı manzarasını da çok keyifli bir şekilde izliyoruz. Burada renk uyumu çok iyi, herkese de tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.



