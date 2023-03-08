Osmaniye'de yaşayan Yasemin, depremde hasar alan iş yerini yeniden açtı Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'deki evi yıkılan ve iş yeri de hasar alan Yasemin Delikişi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeni hayatına ilk adımı attı.

Türkiye'yi yasa boğan binlerce kişinin ölümüne, on binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken, vatandaşlar da yaşama tutunmak için iş yerlerini açmaya çalışıyor.

Depremin vurduğu illler arasında yer alan Osmaniye'de de evi ve iş yeri yıkılan Yasemin Delikişi, yeni çiçekçi dükkanını açtı.

Kadınlar Günü'nde iş yerini açan Delikişi, çalışma hayatına geri döndü.

"Çok zor bir durum Allah'ım kimseye aynı korkuyu, acıyı yaşatmasın"

Evinin ve hatıralarının yıkıldığını iş yerinin hasar aldığını ama pes etmediğini dile getiren Yasemin Delikişi, şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezde olan depremde sabah çok büyük bir korkuyla uyandık. Binamız çok eskiydi 30 yıllık olduğunu söylüyorlar. Sabah 04.17 gerçekleşen depremde çok şükür zorlu bir şekilde de olsa binamızdan komşularımızın yardımıyla kurtulduk.



Bir arkadaşımın evine sığındım, öğleden sonraki gerçekleşen depremde evimin yıkıldığını ve birçok hatıralarımın evle beraber yok olduğunu öğrendim. Çok üzülerek binamıza gidip baktık. Yerle bir olmuştu, komşumuzun biri enkaz altında kalarak vefat etti. Çok zor bir durum Allah'ım kimseye aynı korkuyu, aynı acıları hiçbir şekilde yaşatmasın.

"Kadınlarımızın yüzünü güldürebilmek için iş yerimizi açtık"