Yürüme engelli olan genç, kendisine hediye edilen akülü arabasını, evlerinin yolu bozuk olduğu için kullanamıyor. Genç çocuk, yolların yapılması için yetkililerden yardım istiyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Alibozlu köyünde yaşan 20 yaşındaki Mehmet Aygün'e, doktorlar tarafından doğuştan yürüme engelli teşhisi konuldu.

Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayamayan, dışarı çıkınca zorluk yaşayan Mehmet'e, İstanbul'dan hayırsever bir vatandaş akülü araba hediye etti.

AKÜLÜ ARABAYI KULLANMAK İÇİN YETKİLİLERE SESLENDİ

Çiftçi bir ailenin evladı olan genç çocuk, kendisine hediye edilen akülü arabasını evlerinin yolunun bozuk olmasından dolayı kullanamadı. Bunun üzerine kendisine hediye gelen akülü arabayı kullanmak isteyen Aygün, yetkililere seslendi.

Osmaniye'de yürüme engelli olan genç çocuk, yetkililerden yol istiyor VİDEO

"YOLUMUZ YAPILIRSA ÇOCUĞUM MUTLU OLUR"

Oğlunun aldığı hediyenin sevincini yaşamasını isteyen baba Yusuf Aygün, “Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde oturmaktayım. Mehmet’in babasıyım. İstanbul’dan bir ağabeyimiz Mehmet’e akülü bir araba gönderdi. Yolumuz bozuk olduğu için oğlum arabayı kullanamıyor. Yetkililerden ricada bulunuyorum. Yolun yapılmasını istiyoruz. Yolumuz yapılırsa çocuğum da mutlu olur, ailesi olarak biz de mutlu oluruz.” şeklinde konuştu.