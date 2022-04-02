Osmaniye’de zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı konuştu

Sarımsak satarken zabıta ekiplerince tartısına el konulduktan sonra sosyal medyada gündem olan yaşlı adam, “Terazini alacağız dediler. Ben de alın dedim. Ne diyeceğiz, onlar da emir kulu” dedi.

Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koydu.

Dün öğle saatlerinde bölgeden geçen bir kent sakini ise Budak’ın üzgün halini fotoğrafladı.

O kare kısa sürede sosyal medyada yayılınca, zabıtalara tepki yağdı.

TARTISI GERİ VERİLDİ, ÖZÜR DİLENDİ

Osmaniye Belediyesi de tepkiler üzerine apar topar Ali Budak’a ulaşarak, tartısını geri verdi.

Herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını söyleyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz' dedi ve affetti, var olsun.” ifadelerini kullandı.

‘ZABITA DA EMİR KULU’

Başına gelenleri anlatan Ali Budak, herkesin görevini yaptığını, tartıyı alan zabıta memurunun da emir kulu olduğunu söyledi.

Budak, “Cuma günü camiden çıktım. Oradan eve doğru Kadirli yolu tarafına geleceğim. Baktım o arada ‘terazini alacağız’ dediler. Ben de ‘al’ dedim. Ne diyeceğiz görevini yapan memura, onlar da emir kulu. Arabanın içerisinde müdür varmış, götürme diyemem. Akşam vakti muhtarla birlikte zabıta bir arkadaş geldi. Beni aldılar gittik Kadir Kara’nın yanına.

Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı: Görevini yapan memur da emir kulu VİDEO

“KAÇAK BİR ŞEY Mİ SATIYORUM?”

Kadir Kara da beni iyi karşıladı. Zaten 40 yıldır tanışıyoruz. Tokalaştık falan derken teraziyi de aldım, beni tekrardan eve bıraktılar. Birazcık canım sıkıldı. Kaçak bir şey mi satıyorum? Bir ekmek parası kalır mı diye sarımsak satıyordum. Onu da zaten biri hayrına aldı, parasını da verdi.” diye konuştu.