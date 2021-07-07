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    Osmaniye'deki jandarma astsubay çift, üniformayla nikah kıydı

    Jandarma astsubay Şüheda Kantekin ve Mehmet Yiğit, üniformalarıyla nikah masasına oturup, hayatlarını birleştirdi.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 10:42
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    Osmaniye'deki jandarma astsubay çift, üniformayla nikah kıydı

    Osmaniye'de jandarma astsubay olarak görev yapan Şüheda Kantekin ve Mehmet Yiğit, evlilik kararı aldı.

    Kararlarının ardından astsubay çift, Düziçi Belediyesi Nikah Salonu'nda dünyaevine girdi.

    Belediye Başkanı Alper Öner'in kıydığı nikaha astsubay çift, gelinlik ve damatlık yerine üniformalarıyla geldi.

    İL JANDARMA KOMUTANI, ŞAHİTLİK YAPTI

    Çiftin nikah şahitliğini ise İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve eşi Aytül Tombul yaptı.

    Törene çiftin ailesi ile yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Çakmakcı ve mesai arkadaşları da katıldı.

    Osmaniye deki jandarma astsubay çift, üniformayla nikah kıydı #1

    TEBRİK ETTİ

    Çifti tebrik eden Albay Tombul, "Jandarma teşkilatında görev yapan çiftimizin nikah şahidi olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

    Osmaniye deki jandarma astsubay çift, üniformayla nikah kıydı #2

    ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN TEŞEKKÜR

    Mehmet Yiğit de mutluluklarını yakınlarıyla paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

    Osmaniye deki jandarma astsubay çift, üniformayla nikah kıydı #3

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