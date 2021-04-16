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    Osmaniye'deki mezar ustası kadın, işini eşinden öğrendi

    Erkek mesleği olarak bilinen mezar taşı işi yapan genç kadın, işini kendisi gibi mermer ustası kocasından öğrendiğini belirterek ilk görenlerin şaşkınlık yaşadığını belirtti.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 09:14
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    Osmaniye'deki mezar ustası kadın, işini eşinden öğrendi

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mermer ustası olan eşi Mustafa Saltalı’nın yanında işi öğrenen Yasemin Saltalı, şimdi tek başına mezar taşı ustası olarak çalışıyor.

    Yasemin Saltalı, mermerin kesilip şekil verilmesinden, mezar taşına isim yazmaya ve mezara monte etmeye kadar işin bütün aşamalarını kendisi yapmaya başladı.

    İşi öğrenmesinin ardından genç kadın, yaklaşık 10 yıldır mesleğini tek başına icra ediyor.

    MÜŞTERİLER TEMKİNLİ YAKLAŞTI

    İlk başlarda kadın bir mezar ustası karşısında gören müşterilerinin kendisine temkinli yaklaştığını ancak yaptığı işlerle takdir edildiğini belirten Yasemin Saltalı “Eşim mermer ustası. Genelde mezar işi yapıyorduk. Zaman içerisinde eşimin iş yerine sıkça gelmemden ve hep onun yanında durmamdan bir nevi usta çırak ilişkisi içerisinde mesleği öğrendim. Eşim zorunlu sebeplerden dolayı şu anda işinin başında değil. Bu mesleği ben sürdürüyorum. Müşterilerimiz de yaptığım işlerden gayet memnun. Mermerin işlenmesi mezar haline getirilmesi oldukça emek ve zahmet gerektiren bir iş ama hepsinin üstesinden geliyorum.” şeklinde konuştu.

    Osmaniye'deki mezar ustası kadın, işini eşinden öğrendi VİDEO


    Osmaniye deki mezar ustası kadın, işini eşinden öğrendi #1

    Osmaniye deki mezar ustası kadın, işini eşinden öğrendi #2

    Osmaniye deki mezar ustası kadın, işini eşinden öğrendi #3

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