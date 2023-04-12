Osmaniyeli gazi depremde ailesini kaybetti Osmaniye'de eşi ve 4 çocuğunu kaybeden 45 yaşındaki gazi İsmail Kaba o anları anlatırken, geriye birlikte çekindikleri bir aile fotoğrafı kaldı.

İHA

Asrın felaketinin üzerinden aylar geçmesine rağmen acıları tazeliğini koruyor..

Depremlerden etkilenen iller arasında olan Osmaniye'de, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Metin Tamer Sitesi'nde deprem sırasında yıkılan B blokun en son katında oturan 45 yaşındaki İsmail Kaba, yıkılan binanın enkazında ailesiyle birlikte kaldı.

Gazi Kaba enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, eşi 43 yaşındaki Şenay ile çocukları 21 yaşındaki Durmuş Ali, 19 yaşındaki Özlem, 17 yaşındaki Fatma Sena ve 14 yaşındaki Furkan hayatını kaybetti.

1996 yılında Hakkari Yüksekova'da bölücü terör örgütüyle girilen silahlı çatışmada gazi olan ve Osmaniye Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanlığı görevini yürüten İsmail Kaba, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

"Çocuklarımla dua etmeye başladık"

Deprem sırasında dua edip Kelime-i Şehadet getirdiğini anlatan İsmail Kaba, şunları söyledi:

Depremde oturduğumuz apartman yıkıldı. Saat 04.17'de bina, yıkılmadan önce uyandığımızda sallanıyordu. Eşim uyandırdı 'deprem oluyor kalk' dedi. Kalktık çocukları yanımıza çağırdık. 2 kızım yanımıza geldi. Oğlanları çağırdık onlar gelmediler yanımıza. Deprem durmayınca çıkalım dedik koridora doğru yöneldiğimizde alttan büyük sarsıntı başladı. Binayı sallıyordu. Büyük gürültüyle kulak çınlatan o gürültü sesleri geliyordu. Yatak odasına geri döndük. Eşim ve 2 kızım yatak odasında bitmesini bekliyoruz. Eşim 'dua edin Kelime-i Şehadet'e başlayın' dedi. Çocuklarımızla birlikte dua etmeye başladık, bina yatmaya başladı, hem alttan vuruyor hem sallantı başladı.

"Bina bir anda üzerimize çöktü"

Metin Tamer Sitesi'nde 7. katta olduklarını hatırlatan Kaba, şu ifadeleri kullandı:

Yüksekte olduğumuz için sallantıyı çok belirgin şekilde hissettik binanın yattığını görüyorduk 3 veya 4 defa yattıktan sonra bina zemininden büyük bir gürültü geldi. O esnada ne olduğunu anlamadık bina bir anda üzerimize çöktü. Bilincim açık kaldığı için çocuklarıma seslendim ses yok, eşime seslendim ses yok. Yardıma gelen insanların seslerini duydum yardım istedim. Komşumuz geldi orada sordu. 'İsmail Kaba, gaziyim 'dedim. 'Tanıyorum abi seni kurtaracağım' dedi. Kızımın, eşimin aynı yerde olduğumuzu söyledim. 2 oğlumun salonun yanındaki odada yattıklarını söyledim onları da kurtaracağız dedi. Özel Harekat Polisi geldi yardıma makas ve demir kesici lazım deyince arabadan temin ederek demirleri kesip bizi çıkarttılar. Önce kızımı çıkarttılar kucağımdaydı Özlem ondan sonra diğer kızımı aldılar beni ve eşimi çıkarttılar.

"Vefat ettiklerini bilmiyordum"

Uzun süre tedavi gördüğünü anlatan Kaba, şunları söyledi:

Akciğer kanamam vardı, belde ve kaburgalarda kırık vardı. Eşimin ve çocuklarımın hastanede tedavi gördüğünü söylediler. Eşimin, kızlarımın, oğullarımın vefat ettiklerini bilmiyordum. Yürüyemediğim, nefes almada sıkıntı yaşıyordum, akciğerde sorun olduğu için öğrendikten sonra kardeşlerime şehitlerimi ziyaret etmek istediğimi söyledim. Jandarmadan yardım istedim köye gidip şehitlerimi ziyaret etmek istiyorum diye, sağ olsun ambulans ayarladılar aldı götürdüler. Ambulansla şehitlerimizin mezarını ziyaret ettim ilk defa orada gördüm mezarlarını. Oğlum büyük sarsıntı başlayınca küçük kardeşinin üzerine kapanıyor, kardeşini korumaya çalışmış. Deprem esnasında orada kendi canını hiç düşünmemiş, kardeşinin üzerine kapanmış şekilde bulmuşlar. Yaşları küçüktü ama yürekleri büyüktü. Hiç kaçmaya teşebbüs etmemiş, kardeşini korumaya çalışmış. İkisi de şehit olmuş orada.

"Tek tesellim şehit olmaları"

Kaba, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: