Osmaniyeli 'şemsiye ile uçan adam' da uzaya gitmeye aday

Osmaniyeli 'şemsiye ile uçan adam' da uzaya gitmeye aday

Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde şemsiye ile uçan Sadık Kocadallı, Türkiye’nin uzay çalışmalarını değerlendirirken, “2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum” dedi.

2019 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde, üzerine çıktığı şemsiye ile havalanmasıya işçi Sadık Kocadallı, “Şemsiye ile uçan adam” olarak Türkiye uzun süre gündemde kalmıştı.

Kocadallı, Türkiye'nin uzay programı hakkında konuştu.



"ŞEMSİYE İLE DENEDİM OLMADI"

“2019 yılında şemsiye ile denedim olmadı.” diyen Sadık Kocadallı, Türkiye’nin uzay çalışmalarını değerlendirerek uzaya gitmek istediğini söyledi.

"HEDEFİMİZ UZAYA GİTMEK"

Kocadallı, “2019'da gitmeyi başaramadık Allah izin verirse 2023'te gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz uzaya gitmek, şemsiye ile olmaz tabii, uzay aracı ile biz gideceğiz. Astronot kelimesi yerine, uçan adam kullanılması daha güzel olurdu.” dedi.

Osmaniyeli 'şemsiye ile uçan adam' da uzaya gitmeye aday VİDEO

"ARKADAŞIMIZ ÇIKTI AMA TAM GİDEMEDİ"

Hortumda uçan Sadık Kocadallı’nın yanında bulunan pazarcı esnafı Mehmet Şabap ise “2019’da uzaya gidemedik ama 2023'te hep beraber uzaya gideceğiz. Arkadaşımız zaten uzaya kadar çıktı, ama tam gidemedi, elektrik telleri olmasaydı çok giderdi arkadaşım.” dedi.

Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı’nın 2023’te uzaya gitme hayaline esprili destekler de diğer pazarcı esnafından geldi.