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Osmaniye'nin ayçiçek tarlalarından manzaralar
Bereketli topraklarda açan ayçiçeklerin masalsı manzaraları drone ile görüntülendi.
- 11.06.2022 - 10:16
- Güncelleme : 11.06.2022 - 10:52
Sarı ve yeşil tonların hakim olduğu tarlalardan kartpostallık görüntüler.
Verimli tarım arazileri üzerinde yer alan Osmaniye’de yıl boyunca onlarca tohum bereketli topraklarla buluştu.
Tarlalarda ayçiçeği bereketi
Nisan ayında ekilen yağlık ayçiçeği tarlaları güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalarda ortaya çıkan masalsı manzaralar, drone ile havadan görüntülendi.
Osmaniye'nin ayçiçek tarlalarından manzaralar