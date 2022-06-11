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    Osmaniye'nin ayçiçek tarlalarından manzaralar

    Bereketli topraklarda açan ayçiçeklerin masalsı manzaraları drone ile görüntülendi.
    • 11.06.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 10:52
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    Osmaniye'nin ayçiçek tarlalarından manzaralar

    Sarı ve yeşil tonların hakim olduğu tarlalardan kartpostallık görüntüler.

    Verimli tarım arazileri üzerinde yer alan Osmaniye’de yıl boyunca onlarca tohum bereketli topraklarla buluştu.

    Tarlalarda ayçiçeği bereketi

    Nisan ayında ekilen yağlık ayçiçeği tarlaları güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

    Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalarda ortaya çıkan masalsı manzaralar, drone ile havadan görüntülendi.

    Osmaniye'nin ayçiçek tarlalarından manzaralar

    Osmaniye nin ayçiçek tarlalarından manzaralar #1

    Osmaniye nin ayçiçek tarlalarından manzaralar #2

    Osmaniye nin ayçiçek tarlalarından manzaralar #3

    Osmaniye nin ayçiçek tarlalarından manzaralar #4


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