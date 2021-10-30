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    Osmaniye’nin gözde bölgesi Dumanlı Yayla

    Amanos Dağları'nda saklı cennet olarak bilinen "Dumanlı Yayla" sonbahar mevsiminin gelmesiyle renk cümbüşüne döndü.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 14:44
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    Osmaniye’nin gözde bölgesi Dumanlı Yayla

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Amanos Dağları’nda yer alan bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası’ndaki renk cümbüşü hayranlık uyandırıyor.

    Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde doğaseverler ile fotoğrafçılara ev sahipliği yapan yayla, ziyaretçi akınına uğruyor.

    DOĞASEVERLER HAYRAN KALDI

    Yaprakların önce kızıl tonlara sonrada sarı tona bürünmesiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan yaylada yürüyüş yapan doğaseverler hayranlıkla seyrettikleri doyumsuz manzarayı da çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

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    "EŞSİZ MANZARASI BÜYÜLÜYOR"

    Dumanlı Yaylası’nın sonbaharla birlikte ziyaretçilere ev sahipliği yaptığını ifade eden Adem Uçan, “Dumanlı Yaylası’na gezi düzenledik. Gezimize yaklaşık 38 kişi katıldı. Şu anda görmüş olduğunuz Düldül Dağı eteklerinde sonbaharın eşsiz güzel manzarasıyla birlikteyiz. Mutluyuz. Her hafta bu tür etkinlere devam ediyoruz. Katılımda yoğun oluyor. Osmaniye’de turizm alanında bu tarz etkinlikler fazla olmasa da biz Fotoğraf Sanatçıları Derneği olarak yöremizi ve Osmaniye’mizi tanıtmak adına etkinliklerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

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